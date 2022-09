Poliziexit | l’ex vicequestore sospesa Nunzia Schilirò è stata licenziata

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la sospensione, non c’è più spazio per lei nella Polizia. Ad annunciare il “licenziamento” èla stessasui suoi canali social. La donna, exdi Roma, aveva subito diversi procedimenti disciplinari nel corso degli ultimi mesi per le sue proteste contro il green pass, anche per l’applicazione delle norma a livello lavorativo. E ora si è arrivati alla rottura finale, con la comunicazione inviata dai dirigenti. Una notizia che arriva all’indomani dell’ufficializzazione della sua sconfitta elettorale. Si era, infatti, candidata al Senato con il movimento Italexit di Gianluigi Paragone.dalla Polizia a un anno dalla sua sospensione Una delle anime più accese e riconoscibili dei mesi di polemiche e proteste contro vaccino e green ...