LIVE Sinner-Vukic | Atp Sofia 2022 in DIRETTA | c’è l’australiano verso le semifinali

(Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Fabio Fognini e Simone Bolelli sono stati sconfitti da Fallert e Otte nella semifinale di doppio con il punteggio di 6-3, 7-5. A breve inizierà il confronto tra Majchrzak e Huesler, al termine del quale toccherà a Lorenzo Musetti scendere in campo per sfidare Struff. Dopo queste due sfide, e non prima delle ore 17.00,sfiderà-Borges Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Jannike Aleksandar, valido per i quarti di finale dell’Atp 250 diha iniziato con il piede giusto il suo torneo, regolando 6-3 6-4 il portoghese Borges, non concedendo neanche una palla break. ...