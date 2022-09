Inter | una cessione a sorpresa per gennaio?

Inter : #INTERROMA REWIND ?? ?? 6/02/2011 ? 8 gol totali ??? 5 reti nerazzurre Chi ha segnato una doppietta? - OfficialASRoma : ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano gialloros… - AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - BBilanShit : RT @GBorzillo: Giocherà #Asllani? Giocherà Asllani, dicono (Inzaghi dixit). Fa una pirlata? Lo si applaude lo stesso. Niente mugugni, nient… - cuchu09776830 : @ElTrattore E tu sei così innamorato dell’Inter che hai deciso di fomentare una bella polemica ?? -

... Sabrina Landucci (sorella dell'ex portiere dell'e della Fiorentina Marco Landucci). Red Bull ... Mentre le accusa che gravano su Cipollini riceverannosentenza il 17 ottobre , facendo gridare ...Ora è a Roma, da dove è arrivata per assistere ai funerali con Antonia Calabrese,delle loro giocatrici. Sulla bara la maglia dell', un'altra delle sue passioni, quella per i nerazzurri che ...Luce verde per Paulo Dybala, che domani sarà a disposizione di José Mourinho (squalificato) per Inter-Roma ... anche un sano senso di rivalsa verso una squadra che in lui non ha creduto ...Jules Koundé tornerà contro il Real Madrid in Liga, niente da fare per il match di Champions League contro l'Inter: secondo Sport, il ...