Iervolino | “Il calcio italiano deve crescere | occorre una prospettiva diversa”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sassuolo-Salernitana sarà una gara che resterà in ogni caso nella storia della serie A. La sfida del Mapei Stadium, come noto, sarà la prima del nostro campionato di massima serie ad essere arbitrata da una donna. Anche il presidente granata, Danilo, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gioia per la designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi: “Sono felicissimo che la gara sarà arbitrata da una donna, è giusto dare risalto ad una professione che può coinvolgere anche le donne – ha dichiarato il numero uno della Salernitana ai microfoni di Radio Crc – La Ferrieri è bravissima, ha il merito di aver conquistato tutto da sola con la sua personalità. Il 2 ottobre sarà una data storica per il, mi auguro che possa essere solo l’inizio”. Il massimo dirigente è inoltre tornato su ...