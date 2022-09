Gas | Berlino frena la Ue Meloni | «Ora serve unità» Contatti tra Draghi e la leader di Fdi

riotta : La Germania di Scholz in solitaria sul gas perde egemonia sull'Europa. Berlino starà magari al calduccio ma pagando… - fattoquotidiano : Berlino fa da sé e annuncia un piano da 200 mld: i due “premier” si sentono per una strategia comune - Agenzia_Ansa : Caro gas, intesa a Berlino su un pacchetto da 150-200 miliardi di euro. Il prezzo del gas europeo scivola del 10%.… - mickycaruso : RT @kiara86769608: L’AGENDA DRAGONI - Crisi energetica. Berlino fa da sé e annuncia un piano da 200 mld - Simonet23038465 : RT @fattoquotidiano: Berlino fa da sé e annuncia un piano da 200 mld: i due “premier” si sentono per una strategia comune -

infatti ha deciso di fissare un price cap interno al prezzo del" il sovrapprezzo rispetto al costo di mercato sarà pagato dalle casse dello stato " lasciando in qualche modo dietro i ...... dice, potrebbe avere subito danni irreparabili. Per ora nessuno può indagare, la zona non è sicura proprio per la fuoriuscita del. La guerra in qualche modo si allarga e colpisce fuori ..."Nessuno stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune", dice Meloni."Per quanto riguarda la posizione tedesca" su un price cap generalizzato il governo tedesco "non si dice fondamentalmente contrario per ragioni ideologiche" ...