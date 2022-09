(Di venerdì 30 settembre 2022) Denunce e multe all’aeroporto di. Sono stati i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma a svolgere controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” e a incastrare tre ladri e un Ncc sprovvisto di autorizzazione. Tentato furto alI militari hanno sorpreso alal Terminal 3 – Partenze dello scalo, 3, che stavano cercando di superare la cassa senza pagare la merce che avevano preso. Nei loro bagagli gli uomini dell’Arma hanno trovato confezioni di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro. Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto. Leggi anche: Ciampino, bagaglio a mano ‘speciale’: all’interno 80.000 euro Un Ncc abusivo in cerca di clienti I Carabinieri hanno ...

CorriereCitta : Fiumicino, shopping gratis al duty free: colti in flagrante 3 viaggiatori - zazoomblog : Fiumicino shopping senza pagare al duty free dell’aeroporto: denunciati 5 passeggeri - #Fiumicino #shopping #senza… - ilfaroonline : Fiumicino, shopping senza pagare al duty free dell’aeroporto: denunciati 5 passeggeri -

RomaToday

Al momento della partenza del pullman che ci avrebbe portato all'Aeroporto di, mi sembrò ... Poi ci fu la ' serata ufficiale moscovita ', in un locale posizionato sull'arteria dello(......alle esigenze di chi desidera concedersi un po' diin attesa della partenza del proprio volo o di chi ha voglia di mangiare. La posizione dell'aeroporto L'aeroporto di Romasi ... Shopping senza pagare al duty free: otto denunciati in aeroporto In cinque sono stati beccati mentre nascondevano all’interno dei loro bagagli a mano, e tentavano di allontanarsi senza pagare, prodotti di profumeria e alcolici ...FIUMICINO - Nelle ultime ore, gli intensi controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, hanno portato alla denunc ...