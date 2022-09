F1 | Max Verstappen | “Lavoro sul set-up | seconda sessione poco rappresentativa per noi”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non è stato un un compleanno da incorniciare per l’olandese Max. I 25 anni del leader del Mondiale 2022 di F1 sono stati accompagnati dalla notizia che ha un po’ sconvolto tutto il paddock a Singapore, sede del 17° round del Mondiale 2022 di F1, relativa al possibile mancato rispetto di Red Bull e di Aston Martin del Budget Cap nel campionato 2021. Un vero e proprio caso che potrebbe avere delle conseguenze sportive. Al di là di questo,ha chiuso in quarta posizione la FP2 potendo girareper via di alcuni cambi di set-up, dopo aver concluso secondo la FP1 alle spalle di Lewis Hamilton con la Mercedes. Nellasono state le due Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc le più veloci. Intervistato dal De Telegraaf, l’olandese ha dichiarato: “Nelle prime prove ...

Dunque il titolo iridato 2021 dinon dovrebbe essere in discussione, così come quello oramai acquisito nel 2022. Si vedrà, invece, se Red Bull verrà "bastonata" nel Mondiale ...compie 25 anni Nonostante la giovane età, è lui l'uomo da battere sulle piste.compie 25 anni ma ha già una gloriosa carriera alle spalle iniziata in F1 con il debutto ...Solo sette le tornate completate per Max Verstappen nella seconda sessione di libere sul circuito di Marina Bay. La Formula 1 torna a Singapore per la prima volta sin dal 2019, mentre gli occhi sono p ...Anche Max Verstappen è costretto per lungo tempo a rimanere fermo ai box e chiude in quarta posizione con 1’42926. Tra il ferrarista e il campione olandese si insedia, al terzo posto, la Mercedes di ...