"Discriminato". Ciacci accusa Bellavia, ma sui social esplode la protesta (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la diretta del Gf Vip Giovanni Ciacci ha accusato Marco di averlo nominato di proposito per discriminarlo per la sua seriopositività, ma sui social gli internauti hanno difeso Bellavia

mariakiara568 : RT @marydramaa: Ma Ciacci che sta dicendo e che sta facendo contro Marco?! Mica ha lo ha discriminato?? In che realtà parallela stanno vive… - cippins : RT @marydramaa: Ma Ciacci che sta dicendo e che sta facendo contro Marco?! Mica ha lo ha discriminato?? In che realtà parallela stanno vive… - nocchi_rita : RT @marydramaa: Ma Ciacci che sta dicendo e che sta facendo contro Marco?! Mica ha lo ha discriminato?? In che realtà parallela stanno vive… - ciprisupporter : RT @marydramaa: Ma Ciacci che sta dicendo e che sta facendo contro Marco?! Mica ha lo ha discriminato?? In che realtà parallela stanno vive… - MemyMem58629327 : Ciacci È PER GENTE COME TE che ancora oggi la depressione viene sottovalutata e chi ne soffre viene discriminato. VERGOGNATI #gfvip -