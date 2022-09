DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Bagnaia comanda la FP2, Quartararo deve inseguire (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Stando a questi riscontri, Bagnaia ha mostrato segnali di vitalità, ma attenzione a Marquez che guida molto bene la Honda a Buriram. Potrebbe essere l’asso nativo di Cervera la mina vagante sulla pista thailandese. 10.22 Buono il tempo di Franco Morbidelli che con l’altra Yamaha si è portato in nona piazza a 0.312 davanti a Bastianini (+0.390). 10.20 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 63 F. Bagnaia 1:31.326 2 93 M. MARQUEZ +0.025 3 72 M. BEZZECCHI +0.046 4 33 B. BINDER +0.060 5 20 F. Quartararo +0.097 6 89 J. MARTIN +0.115 7 5 J. ZARCO +0.140 8 10 L. MARINI +0.215 9 21 F. MORBIDELLI +0.312 10 23 E. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Stando a questi riscontri,ha mostrato segnali di vitalità, ma attenzione a Marquez che guida molto bene la Honda a. Potrebbe essere l’asso nativo di Cervera la mina vagante sulla pista thailandese. 10.22 Buono il tempo di Franco Morbidelli che con l’altra Yamaha si è portato in nona piazza a 0.312 davanti a Bastianini (+0.390). 10.20 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 63 F.1:31.326 2 93 M. MARQUEZ +0.025 3 72 M. BEZZECCHI +0.046 4 33 B. BINDER +0.060 5 20 F.+0.097 6 89 J. MARTIN +0.115 7 5 J. ZARCO +0.140 8 10 L. MARINI +0.215 9 21 F. MORBIDELLI +0.312 10 23 E. ...

