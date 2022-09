Barcellona Inter, grande duello a centrocampo (Di venerdì 30 settembre 2022) Si avvicina Barcellona e Inter di Champions League: sfida a centrocampo pronta a regalare un duello molto curioso ai tifosi. Secondo la valutazione del portale Transfermarkt, il centrocampista italiano che vale di più è l’Interista Barella. Il suo valore di mercato è valutato sui 70 milioni, una quotazione che lo colloca al quinto posto insieme a Gavi. Ed il Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri martedì 4 ottobre, ha di che essere soddisfatto per la composizione del suo reparto, visto che insieme al gioiello diciottenne, può vantare anche il giocatore dal prezzo di mercato più alto in Pedri, che di anni ne ha solo uno in più e ha già una quotazione collocata sui 90 milioni. Nel mondo lo eguagliano solo due altri centrocampisti: Phil Foden che gioca nel Manchester City di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Si avvicinadi Champions League: sfida apronta a regalare unmolto curioso ai tifosi. Secondo la valutazione del portale Transfermarkt, il centrocampista italiano che vale di più è l’ista Barella. Il suo valore di mercato è valutato sui 70 milioni, una quotazione che lo colloca al quinto posto insieme a Gavi. Ed il, prossimo avversario dei nerazzurri martedì 4 ottobre, ha di che essere soddisfatto per la composizione del suo reparto, visto che insieme al gioiello diciottenne, può vantare anche il giocatore dal prezzo di mercato più alto in Pedri, che di anni ne ha solo uno in più e ha già una quotazione collocata sui 90 milioni. Nel mondo lo eguagliano solo due altri centrocampisti: Phil Foden che gioca nel Manchester City di ...

SociosItalia : ?? Volo a/r per Barcellona ?? 2 notti in hotel ??? Biglietto per la partita ??? Walkaround experience Nerazzurri, Soc… - capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - InterMagazine2 : DALLA SPAGNA - Barcellona, Koundè non ci sarà contro l'Inter in Champions - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Koundè non ci sarà contro l'Inter in Champions - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Koundè non ci sarà contro l'Inter in Champions -