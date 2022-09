Anziana strangolata in casa a Siena, fermati un ex inquilino e una nipote dell'uomo (Di venerdì 30 settembre 2022) commenta Due persone sono state fermate e una denunciata in stato di libertà per l'omicidio di Annamaria Burrini , l'81enne trovata morta martedì nella sua casa a Siena. I fermi sono stati eseguiti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 settembre 2022) commenta Due persone sono state fermate e una denunciata in stato di libertà per l'omicidio di Annamaria Burrini , l'81enne trovata morta martedì nella sua. I fermi sono stati eseguiti ...

