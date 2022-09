TS – “È stato creato un caso inutile” (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 20:20:06 Arrivano conferme da Tuttosport: ROMA – “Un caso inutile, purtroppo c’è stata la situazione della mia foto in partenza. Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall’aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare. Poi ci siamo trovati d’accordo sul fatto fosse inutile fare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po’ meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci sta. Non era una cosa grave, ma rischiosa, devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Sono tornato a Roma per fare le terapie”. Intercettato nel post conferenza della Partita della Pace, Ciro Immobile ha parlato della questione relativa all’infortunio che non gli ha permesso di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 20:20:06 Arrivano conferme da Tuttosport: ROMA – “Un, purtroppo c’è stata la situazione della mia foto in partenza. Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall’aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare. Poi ci siamo trovati d’accordo sul fatto fossefare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po’ meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci sta. Non era una cosa grave, ma rischiosa, devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Sono tornato a Roma per fare le terapie”. Intercettato nel post conferenza della Partita della Pace, Ciro Immobile ha parlato della questione relativa all’infortunio che non gli ha permesso di ...

