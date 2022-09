Totti e Ilary, non c’è l’accordo sulla separazione: si va in tribunale (Di giovedì 29 settembre 2022) Totti-Ilary. Giorni tesi, basterebbe un nulla ad attivare l’intero meccanismo giudiziario. Ma per ora tutto tace. La quiete prima della fatidica tempesta? Può essere. Un tempesta non da poco, in ogni caso. Il vaticinio del Capitano La sua sentenza era stata come un vaticino: ”Finirà in tribunale”, lo aveva detto Totti, e i legali lo avevano già confermato. Dunque, come ampiamente previsto, ecco che l’accordo per una separazione morbida e indolore tra l’ex calciatore e Ilary Blasi, è drasticamente saltato. Una premonizione abbastanza fedele era stata rivelata lo scorso 12 settembre, quando già la testata Repubblica aveva spiegato i termini della faccenda: al primo posto, nei loro pensieri, c’erano – e ci sono – i figli, l’affidamento, le vacanze e , i giorni che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022). Giorni tesi, basterebbe un nulla ad attivare l’intero meccanismo giudiziario. Ma per ora tutto tace. La quiete prima della fatidica tempesta? Può essere. Un tempesta non da poco, in ogni caso. Il vaticinio del Capitano La sua sentenza era stata come un vaticino: ”Finirà in”, lo aveva detto, e i legali lo avevano già confermato. Dunque, come ampiamente previsto, ecco cheper unamorbida e indolore tra l’ex calciatore eBlasi, è drasticamente saltato. Una premonizione abbastanza fedele era stata rivelata lo scorso 12 settembre, quando già la testata Repubblica aveva spiegato i termini della faccenda: al primo posto, nei loro pensieri, c’erano – e ci sono – i figli, l’affidamento, le vacanze e , i giorni che ...

