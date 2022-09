“Non sapete chi sono io!” il principino George ai compagni di classe (Di giovedì 29 settembre 2022) Quest’anno il principino George e sua sorella minore Charlotte hanno iniziato a frequentare una nuova scuola, la prestigiosa Lambrook School, ma il passaggio a questo nuovo istituto, dopo aver frequentato per anni la Thomas’s Battersea, non sembra essere stato così indolore. Infatti il bambino sta avendo difficoltà di adattamento, soprattutto perché gli altri compagni di classe non accetterebbero la sua presenza di buon grado e non lascerebbero scappare occasione per farglielo notare. Secondo i suoi compagni di classe, il figlio del futuro re, William, e della moglie Kate Middleton, viene trattato in modo diverso dagli insegnanti che lo agevolano in tutti i modi, suscitando di conseguenza l’antipatia degli altri bambini. Per questo lo emarginano dalle attività extra scolastiche, non lo ... Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Quest’anno ile sua sorella minore Charlotte hanno iniziato a frequentare una nuova scuola, la prestigiosa Lambrook School, ma il passaggio a questo nuovo istituto, dopo aver frequentato per anni la Thomas’s Battersea, non sembra essere stato così indolore. Infatti il bambino sta avendo difficoltà di adattamento, soprattutto perché gli altridinon accetterebbero la sua presenza di buon grado e non lascerebbero scappare occasione per farglielo notare. Secondo i suoidi, il figlio del futuro re, William, e della moglie Kate Middleton, viene trattato in modo diverso dagli insegnanti che lo agevolano in tutti i modi, suscitando di conseguenza l’antipatia degli altri bambini. Per questo lo emarginano dalle attività extra scolastiche, non lo ...

