Non è vero che Massimiliano Allegri è stato arrestato (e la “notizia” non l’ha data il Tg1) (Di giovedì 29 settembre 2022) Quella sottile linea che divide la realtà della satira è stata nuovamente varcata, almeno nella percezione degli utenti che hanno preso per buono un video comparso originariamente su un noto canale YouTube. E in tanti, vedendo il logo del Tg1 che campeggiava in basso, hanno pensato che la (non) notizia fosse stata data dalla principale testata giornalistica della televisione pubblica. E da qui nasce la viralità nella condivisione della falsa notizia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, arrestato. LEGGI ANCHE > Qual è il problema del grafico di Marattin sui voti al M5S e il reddito di cittadinanza C’è chi ha condiviso solamente il “lancio” di quel (non) servizio, forse non comprendendo l’intento ironico. Mentre altri hanno ricondiviso quello stesso contenuto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Quella sottile linea che divide la realtà della satira è stata nuovamente varcata, almeno nella percezione degli utenti che hanno preso per buono un video comparso originariamente su un noto canale YouTube. E in tanti, vedendo il logo del Tg1 che campeggiava in basso, hanno pensato che la (non)fosse statadalla principale testata giornalistica della televisione pubblica. E da qui nasce la viralità nella condivisione della falsadi, allenatore della Juventus, arre. LEGGI ANCHE > Qual è il problema del grafico di Marattin sui voti al M5S e il reddito di cittadinanza C’è chi ha condiviso solamente il “lancio” di quel (non) servizio, forse non comprendendo l’intento ironico. Mentre altri hanno ricondiviso quello stesso contenuto ...

CarloVerdelli : E poi ci sarebbe quel 36% che non ha votato, la maggiore astensione di sempre. Ma chi non vota, non conta! Vero, ma… - petergomezblog : @marattin Vero, ma visto che finora non c’è riuscito nessuno, nel frattempo li facciamo morire di fame o lasciamo c… - BelpietroTweet : Sbagliare i non togati da eleggere al Csm consegnerebbe al partito delle toghe di sinistra il solito immenso potere… - Giacomo_Left : @LorenzoPinto03 @CarloCalenda Me lo chiedo anch'io. Ma poi è vero che adesso andrà a percepire il doppio stipendio… - inluvwjeonjk : RT @jungkook10_: Alcuni di voi potrebbero essere in difficoltà... Sarete in tanti, vero? Sto scrivendo questa lettera non come BTS Jungko… -