Napoli | fermato un collaboratore scolastico per la morte di Marcello Toscano

MediasetTgcom24 : Prof ucciso a Melito (Napoli), fermato un collaboratore scolastico #napoletano #marinoguarano… - Giornaleditalia : #MelitoNapoli Professore ucciso a scuola a Napoli, svolta nelle indagini: fermato il bidello Giuseppe Porcelli - Frankf1842 : RT @fanpage: Svolta sul caso del professore ucciso a Melito. Sottoposto a fermo un collaboratore scolastico - TecnicaScuola : Professore ucciso a Melito di Napoli: fermato un collaboratore scolastico per omicidio -- - giornali_it : Prof ucciso a Napoli, la svolta: fermato bidello #29settembre #QuotidianiNazionali #IlGiornale #Sport -

Un collaboratore scolastico è statonella notte con l'accusa di aver ucciso Marcello Toscano , il professore di sostegno della ...trovato morto nel cortile della scuola in provincia di, ...Leggi anche, insegnante trovato morto in scuola a Melito: ipotesi omicidioC'è un fermo per l'omicidio di Marcello Toscano, il docente di sostegno ucciso martedì nel cortile della sua scuola. Si tratterebbe di un collaboratore scolastico ma sul caso c'è stretto riserbo ...La Procura di Napoli Nord, ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita dai ca ...