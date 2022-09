La Roma vola in Giappone: le date della tournée e le amichevoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma - La Roma vola in Giappone . Il club giallorosso ha annunciato la propria partecipazione alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. La Roma decollerà alla volta del Giappone il 22 novembre , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 settembre 2022)- Lain. Il club giallorosso ha annunciato la propria partecipazione alla seconda edizioneEUROJAPAN CUP. Ladecollerà alla volta delil 22 novembre , ...

radioromait : La Roma vola in Giappone a novembre: programmate due amichevoli - romanewseu : La Roma vola in Giappone a novembre per una tournée. Il commento di Mourinho (COMUNICATO) ??… - loveplaneItalia : Scritta aerea oggi sposi #sorpresa #justmarried #oggisposi #aereoconstriscione #scrittaaerea sorprende e vola sul m… - loveplaneItalia : Aereo con striscione auguri buon compleanno #aerei #strisiconeaereo #auguri #buoncompleanno #sorprese #loveplane vo… - medicojunghiano : Elezioni, Tenerini vola a Roma: 'Incontrerò subito tutti i sindaci' -