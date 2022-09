FICO – Il Parco da gustare (Di giovedì 29 settembre 2022) C’è un luogo, in Emilia Romagna, alle porte di Bologna che è da visitare ed è FICO ovvero Il Parco da gustare. Ma partiamo dal suo nome, FICO Eataly World appunto. Fabbrica Italiana Contadina. Nasce come Parco tematico dedicato al settore agroalimentare e gastronomico. Ed è uno dei più grandi al mondo del suo settore e si trova negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna. Il Parco tematico viene allestito tra il 2012 e il 2017. Mentre viene costruito si vuole ispirare all’esperienza dell’Esposizione Universale di Milano del 2015 che era comunque a tema alimentare. È il 15 novembre del 2017 quando l’allora Presidente del Consiglio Paolo Genitiloni lo inaugura. Nasce su una superficie di 10 ettari di cui 8 coperti e dove troviamo negozi ristornati di 150 aziende. I ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 29 settembre 2022) C’è un luogo, in Emilia Romagna, alle porte di Bologna che è da visitare ed èovvero Ilda. Ma partiamo dal suo nome,Eataly World appunto. Fabbrica Italiana Contadina. Nasce cometematico dedicato al settore agroalimentare e gastronomico. Ed è uno dei più grandi al mondo del suo settore e si trova negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna. Iltematico viene allestito tra il 2012 e il 2017. Mentre viene costruito si vuole ispirare all’esperienza dell’Esposizione Universale di Milano del 2015 che era comunque a tema alimentare. È il 15 novembre del 2017 quando l’allora Presidente del Consiglio Paolo Genitiloni lo inaugura. Nasce su una superficie di 10 ettari di cui 8 coperti e dove troviamo negozi ristornati di 150 aziende. I ...

