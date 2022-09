Ast | cassa integrazione per un altro mese - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 29 settembre 2022) L'ammortizzatore, che continuerà a interessare 400 lavoratori a rotazione, prorogato fino al 31 ottobre per i rincari di gas, energia, materie prime e per le fibrillazioni del mercato . Le Rsu: 'Serve ...

grazie all'impegno di otto aziende, e sostenuto generosamente dalla Fondazionedi Risparmio ... l', che genera i due terzi del fatturato industriale della provincia, guida questo processo. La ... Ast, cassa integrazione per un altro mese L'ammortizzatore, che continuerà a interessare 400 lavoratori a rotazione, prorogato fino al 31 ottobre per i rincari di gas, energia, materie prime e per le fibrillazioni del mercato . Le Rsu: "Serve ...di M.R.«Discutibile gestione unilaterale dell'organizzazione del lavoro, mancati riconoscimenti delle professionalità, comportamento durante la fermata estiva, parziali e certamente insufficienti manu ...