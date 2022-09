Ufficiale | Ramires lascia il calcio | il suo messaggio d’addio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ora dei saluti. Vorresti che questi momenti non arrivassero mai, vieni stretto in una morsa che sa di tremenda malinconia: ripensi agli inizi, ai sacrifici, al tuo percorso, e alla fine, trovi la forza dirti tutto alle spalle, senza rancore. Perquel momento è arrivato proprio oggi, dopo aver salutato un altro ex blues, John Obi Mikel, Un imprescindibile di mister Di Matteo, vero e proprio protagonista nella cavalcata al magico trionfo del Chelsea in Champions League, nel lontano 2012. Lui, che segnò il primo goal del Chelsea nell’indimenticabile semifinale al Camp Nou contro il Barcellona. Lui, che con i blu di Londra ha vinto, oltre alla sopracitata “Coppa dei Campioni”, anche una Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega e dulcis in fundo anche un’Europa League. In quegli anni, poi, era parte integrante del meccanismo del ...

Ramires Santos do Nascimento si è ritirato, chiudendo la sua carriera da calciatore professionista. Il centrocampista brasiliano, classe 1987, ha dato la notizia sui suoi canali social.