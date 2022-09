Professore ucciso, l’amico Andrea: “Ormai la scuola è terra di nessuno” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il fatto è che questo episodio sia avvenuto nella scuola è l’aspetto più grave dopo la morte di Marcello, le scuole sono diventate terra di nessuno“. A parlare è il Professore Andrea Cipolletta, un insegnante amico di Marcello Toscano, il docente di 64 anni trovato senza vita, ieri sera, all’interno del perimetro di una scuola media di Melito di Napoli. On-line è circolata una notizia attribuita al professor Cipolletta, riguardante una nota, messa dal docente deceduto, a un suo allievo che sarebbe potuta essere messa alla base del gesto, una notizia che il docente smentisce categoricamente: “Mai detta questa questa cosa – afferma il Professore – la smentisco categoricamente, non è attribuibile a me“. “Io l’ho visto qualche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il fatto è che questo episodio sia avvenuto nellaè l’aspetto più grave dopo la morte di Marcello, le scuole sono diventatedi“. A parlare è ilCipolletta, un insegnante amico di Marcello Toscano, il docente di 64 anni trovato senza vita, ieri sera, all’interno del perimetro di unamedia di Melito di Napoli. On-line è circolata una notizia attribuita al professor Cipolletta, riguardante una nota, messa dal docente deceduto, a un suo allievo che sarebbe potuta essere messa alla base del gesto, una notizia che il docente smentisce categoricamente: “Mai detta questa questa cosa – afferma il– la smentisco categoricamente, non è attribuibile a me“. “Io l’ho visto qualche ...

