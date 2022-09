Napoli | verso l’Ajax | c’è la notizia su Osimhen!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilsta avendo un avvio di stagione piuttosto convincente. Gli Azzurri sono primi in classifica insieme all’Atalanta e sono anche a punteggio pieno nel loro girone di Champions League. Dopo la sosta però, Spalletti deve già concentrarsi sui prossimi impegni stagionali, che vedranno la squadra scendere in campo contro il Torino al Maradona per poi volare ad Amsterdam e affrontarein un delicatissimo match che potrebbe decidere il futuro europeo. L’infermeria deltuttavia è ancora molto affollata e c’è ancora molta incertezza su chi potrà essere a disposizione nei prossimi impegni. Secondo il Corriere dello Sport Politano non sarà certamente a disposizione per il match contro il Torino ma sta svolgendo allenamenti personalizzati e Spalletti spera di recuperarlo per la trasferta ...