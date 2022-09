Il regno di Carlo non ha spazio per Harry e Meghan: terremoto sulla pagina web dei reali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nulla sembra andare per il verso giusto nella relazione tra Carlo, Harry e Meghan Markle. Da quando i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti oltre due anni fa, infatti, la spaccatura con la Famiglia Reale sembra essere insanabile. La riunione di famiglia in occasione del funerale della regina Elisabetta ha dato un barlume di speranza a re Carlo. Ma alcuni gesti sembrano non lasciare spazio per il dialogo. I media inglesi, infatti, hanno notato una importante modifica nella pagina web ufficiale della Famiglia Reale inglese. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, infatti, sono stati spostati in fondo al sito, poco prima del principe Andrea. AnsaDal momento in cui hanno lasciato il regno Unito non lavoravano più come ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nulla sembra andare per il verso giusto nella relazione traMarkle. Da quando i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti oltre due anni fa, infatti, la spaccatura con la Famiglia Reale sembra essere insanabile. La riunione di famiglia in occasione del funerale della regina Elisabetta ha dato un barlume di speranza a re. Ma alcuni gesti sembrano non lasciareper il dialogo. I media inglesi, infatti, hanno notato una importante modifica nellaweb ufficiale della Famiglia Reale inglese. Il principee la moglieMarkle, infatti, sono stati spostati in fondo al sito, poco prima del principe Andrea. AnsaDal momento in cui hanno lasciato ilUnito non lavoravano più come ...

angheran70 : RT @angheran70: 'Dono di un libro a Carlo I d'Angiò' - Parigi , Bibliothèque Nationale de France , ms. 6912 , codice miniato realizzato a N… - laura_ceruti : Eccallá altro che Carlo 3, Meghan Markle e tutte quelle amenità ... - infoitcultura : Fine del lutto: William e Kate in Galles, Carlo pensa al suo regno - FQMagazineit : “Enormi barlumi di speranza” per il principe Harry: re Carlo apre ad una riconciliazione. Poi la rivelazione: “Megh… - VelvetMagIta : Fine del lutto: William e Kate in Galles, Carlo pensa al suo regno #VelvetMag #Velvet -