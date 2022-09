Gf Vip, Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno dormito insieme? Cosa è successo nella notte (Di mercoledì 28 settembre 2022) nella casa del Gf Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini appaiono sempre più vicini e sul web c'è chi spera che tra i due nasca qualCosa: i due hanno dormito insieme? Photo Credits: per gentile ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022)casa del Gf Vip Antoninoappaiono sempre più vicini e sul web c'è chi spera che tra i due nasca qual: i due? Photo Credits: per gentile ...

Novella_2000 : Antonino Spinalbese, nella notte parla di Belen e De Martino #gfvip - VicolodelleNews : #GFVip 7, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese decidono di dormire insieme! - Il Vicolo delle News Il Vicolo d… - IsaeChia : #Gfvip 7, Antonino Spinalbese confessa il motivo per cui non parla apertamente di Belen Rodriguez Nella scorsa pun… - hopeangel365 : È Ufficiale Antonino non sopporta Signorini! ?? #gfvip #spinalbese #elenoireferruzzi #prelemi #fairylu #jessvip… - Cosmopolitan_IT : «Porto ancora la fede al dito perché quando non sono con mia figlia voglio far capire che sono già sposato» -