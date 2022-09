Douglas Luiz a parametro zero, la Juve ci riprova (Di mercoledì 28 settembre 2022) A un certo punto, magari per stanare il Psg sul fronte Leandro Paredes, la Juve aveva aperto il canale per Douglas Luiz dell'Aston Villa.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) A un certo punto, magari per stanare il Psg sul fronte Leandro Paredes, laaveva aperto il canale perdell'Aston Villa....

Aston Villa: due italiane su Douglas Luiz

Commenta per primo Juventus e Roma sono sulle tracce di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano 24enne in scadenza nel 2023 con l'Aston Villa.

Aston Villa, Gerrard insiste per un rinnovo

Commenta per primo Steven Gerrard non molla Douglas Luiz: come riferisce la stampa britannica, il tecnico dell'Aston Villa spinge per il rinnovo del centrocampista, il cui contratto scade al termine della stagione.