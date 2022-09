Danilo Petrucci torna in MotoGP su Suzuki | “Sono molto felice”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Un ritorno a tempo determinato dalla porta principale.è stato scelto dallaper sostituire l’infortunato Joan Mir nel Gran Premio di Thailandia che si correrà in questo weekend dedicato, anche, alla. Un’emozione unica per l’esperto italiano che, dopo aver ben figurato nella Dakar dello scorso anno, si è ritrovato a correre per Ducati in MotoAmerica. Le parole diche tornerà insuMir(Credit foto – TeamEcstar)“Non c’è bisogno di dire chedi avere la possibilità di correre in Thailandia con il TeamEcstar – ha detto il veterano delle due ruote ...

Tutti, ma proprio tutti, erano contenti di aver appreso del ritorno in MotoGP del Petrux. Ebbene sì,inforcherà nuovamente un prototipo pensato per la classe regina, massima espressione professionistica a due ruote. Il ternano è atteso in Thailandia , dove la GSX - RR lasciata dall'... La MotoGP si appresta ad affrontare il weekend della Thailandia con una novità. Con tutta probabilità, infatti, Danilo Petrucci salirà in sella alla Suzuki per sostituire l'infortunato Joan Mir… Leggi ... La notizia è di quelle belle: Danilo Petrucci torna in MotoGP con Suzuki, per sostituire Joan Mir nel GP della Thailandia. Ma, come sempre, c'è chi ci vede il marcio. Il riferimento, è chiaro, è ai so ...