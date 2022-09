Basket, Supercoppa Italiana 2022: Bendzius ed Onuaku spingono Sassari in finale. Tortona cade nel finale in volata (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Dinamo Sassari è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2022. La squadra di coach Piero Bucchi ha sconfitto la Bertram Tortona in volata per 84-83 grazie alle giocate decisive negli ultimi secondi di Bendzius e Onuaku. Partita molta equilibrata con un continuo botta e risposta tra le due squadre. Sassari tornerà a giocarsi il titolo dopo la finale raggiunta nel 2019 e vinta contro Venezia. Eimantas Bendzius è il protagonista principale in casa Sassari con 23 punti, ma grande contributo anche da Gerald Robinson (18) e Chinanu Onuaku (solo nove punti ma tante giocate importanti). A Tortona non sono bastati i 25 punti di Semaj ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Dinamoè la prima finalista della. La squadra di coach Piero Bucchi ha sconfitto la Bertraminper 84-83 grazie alle giocate decisive negli ultimi secondi di. Partita molta equilibrata con un continuo botta e risposta tra le due squadre.tornerà a giocarsi il titolo dopo laraggiunta nel 2019 e vinta contro Venezia. Eimantasè il protagonista principale in casacon 23 punti, ma grande contributo anche da Gerald Robinson (18) e Chinanu(solo nove punti ma tante giocate importanti). Anon sono bastati i 25 punti di Semaj ...

UnioneSarda : #Basket - #DinamoSassari batte Tortona 84-83 e va in finale di Supercoppa - RadioGoldAl : Supercoppa: Bertram Derthona piegata in semifinale da Sassari in volata - telecitynews24 : ?? DERTHONA BASKET, SCONFITTA IN EXTREMIS CONTRO SASSARI IN SUPERCOPPA ?? I leoni di coach Ramondino cadono col punt… - zazoomblog : Basket Supercoppa 2022: Sassari prima finalista beffata Tortona al fotofinish - #Basket #Supercoppa #2022:… - zazoomblog : Basket i risultati della Supercoppa 2022 di Serie A1 - #Basket #risultati #della #Supercoppa -