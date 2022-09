ATP Tel Aviv 2022, risultati 28 settembre: avanzano Maxime Cressy e Marin Cilic (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono proseguiti i Watergen Open 2022 di tennis: sul cemento indoor israeliano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 Tel Aviv 2022 ha visto disputarsi gli ultimi due incontri del primo turno ed i primi tre degli ottavi: non ci sono italiani in gara. Negli ultimi due incontri del primo turno, giocati stamane, lo spagnolo Pablo Andújar elimina il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 7-6 6-1, mentre il derby transalpino premia Constant Lestienne, che supera Adrian Mannarino con lo score di 7-6 6-4. Nei primi tre incontri degli ottavi, giocati tra pomeriggio e sera, il russo Roman Safiullin batte l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-1 6-4, mentre il derby statunitense premia Maxime Cressy, che elimina Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 6-4, infine il croato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono proseguiti i Watergen Opendi tennis: sul cemento indoor israeliano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 Telha visto disputarsi gli ultimi due incontri del primo turno ed i primi tre degli ottavi: non ci sono italiani in gara. Negli ultimi due incontri del primo turno, giocati stamane, lo spagnolo Pablo Andújar elimina il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 7-6 6-1, mentre il derby transalpino premia Constant Lestienne, che supera Adrian Mannarino con lo score di 7-6 6-4. Nei primi tre incontri degli ottavi, giocati tra pomeriggio e sera, il russo Roman Safiullin batte l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-1 6-4, mentre il derby statunitense premia, che elimina Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 6-4, infine il croato ...

