Vogliono stare chiuse in casa senza diritti… Sarà per questo che le donne votano in massa la Meloni? (Di martedì 27 settembre 2022) Da dove vengono i voti di Fratelli d'Italia? Sicuramente dagli elettori di centrodestra – sottolinea Il Messaggero – rilevando che "sia la Lega che Forza Italia si sono praticamente dimezzate, perdendo rispettivamente oltre 3,2 milioni e più di 2,3 milioni di voti". "Ma non basta – prosegue il quotidiano – perché FdI di voti ne ha guadagnati quasi 6 milioni. Il secondo indiziato è quindi l'altro grande partito che si è più che dimezzato rispetto al 2018, passando dal 32% al 15,5%: il Movimento 5 Stelle". Ma secondo Swg Fratelli d'Italia ha intercettato anche un 17% di voti di chi in precedenza si era astenuto. LEGGI ANCHE La femminista Bocchetti: "Meloni dà voce alle donne più deboli e sfortunate. La voteranno in tante" Peschiera, la sinistra scopre che i neri molestano. E danno la colpa alla Meloni: semina odio...

