Terralba colpita da un violento nubifragio

(Di martedì 27 settembre 2022) Martedì pomeriggio per oltre 30 minuti su, nel’Oristanese, si è abbattuta senza tregua la pioggia che ha creato diversi disagi. Alcune strade si sono allagate e gli scantinati si sono riempiti d’acqua. Al lavoro le quadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

