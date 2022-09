Sanofi, non sottovalutare pericolo ipercolesterolemia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’incontro “La prevenzione che sta a cuore. Malattie cardiovascolari e colesterolo nei pazienti ad alto rischio: agire prima, in modo intensivo e efficace, per ridurre la mortalità”, svoltosi a Milano alla vigilia della Giornata mondiale del cuore 2022 (29 settembre), è stata presentata l’indagine realizzata da Swg per Sanofi, nella quale si analizza il tasso di consapevolezza e conoscenza riguardo alle malattie cardiovascolari e alle conseguenze dell’ipercolesterolemia. Andrea Rizzi, Medical Head General Medicines di Sanofi Italia, pone l’accento sull’impegno concreto che la società mette nell’opera di sensibilizzazione relativamente alle patologie cardiovascolari: “In Sanofi siamo quotidianamente impegnati nello studio di soluzioni terapeutiche innovative e programmi per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’incontro “La prevenzione che sta a cuore. Malattie cardiovascolari e colesterolo nei pazienti ad alto rischio: agire prima, in modo intensivo e efficace, per ridurre la mortalità”, svoltosi a Milano alla vigilia della Giornata mondiale del cuore 2022 (29 settembre), è stata presentata l’indagine realizzata da Swg per, nella quale si analizza il tasso di consapevolezza e conoscenza riguardo alle malattie cardiovascolari e alle conseguenze dell’. Andrea Rizzi, Medical Head General Medicines diItalia, pone l’accento sull’impegno concreto che la società mette nell’opera di sensibilizzazione relativamente alle patologie cardiovascolari: “Insiamo quotidianamente impegnati nello studio di soluzioni terapeutiche innovative e programmi per il ...

