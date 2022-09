Oltre 66mila russi sono entrati Ue in una settimana

Il Sole 24 ORE

...più di, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983. E cala, seppur lievemente, anche la quota di ginecologi obiettori:......più di, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983. E cala, seppur lievemente, anche la quota di ginecologi obiettori:... Ucraina ultime notizie. Italia e 12 Paesi a Ue, price cap a tutto import di gas. Putin a Erdogan: ... Da un’analisi di Unioncamere e Anpal emerge una previsione positiva per il territorio. Turismo e commercio i settori più interessati ...Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha iniziato la sua diretta parlando delle imminenti Elezioni Politiche. Il presidente della Regione ...