Nel paese natale di Conte M5S all’85%, il sindaco: “Conte mi ha scritto commosso” (Di martedì 27 settembre 2022) “Nel nostro paese il M5S ha preso l’85%? Il risultato è una sintesi di quanto amiamo questa persona, Conte ci è venuto a trovare il 2 settembre ed è stato qualcosa di diverso dalla campagna elettorale, un ritorno a casa, in famiglia. Qui Impegno Civico non ha preso un voto? Certo, ma non è una notizia, è un fatto scontato…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Vincenzo Zibisco, sindaco di Volturara Appulala, paese di origine di Giuseppe Conte, che oggi è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il leader 5S vi ha ringraziato per questo ‘voto bulgaro’? “Con Conte ci siamo messaggiati durante lo spoglio, gli ho comunicato il risultato e lui mi ha risposto mandandomi un messaggio poco formale: ‘sono ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) “Nel nostroil M5S ha preso l’85%? Il risultato è una sintesi di quanto amiamo questa persona,ci è venuto a trovare il 2 settembre ed è stato qualcosa di diverso dalla campagna elettorale, un ritorno a casa, in famiglia. Qui Impegno Civico non ha preso un voto? Certo, ma non è una notizia, è un fatto scontato…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Vincenzo Zibisco,di Volturara Appulala,di origine di Giuseppe, che oggi è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il leader 5S vi ha ringraziato per questo ‘voto bulgaro’? “Conci siamo messaggiati durante lo spoglio, gli ho comunicato il risultato e lui mi ha risposto mandandomi un messaggio poco formale: ‘sono ...

SimoneAlliva : Con quasi il 67% dei voti favorevoli, Cuba ha detto 'Si'' alla riforma del Codice della Famiglia sottoposta ieri a… - you_trend : ?? Fratelli d'Italia è la lista più votata in quasi tutti i collegi del Senato nel centro e nord del Paese, mentre i… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - spi_liguria : RT @Cgil_Liguria: ?? #Cgil in piazza oggi a #Genova per esprimere la propria solidarietà alle donne iraniane. Si stanno moltiplicando nel pa… - GrosseStuck : RT @lucianocapone: A proposito di “le sanzioni fanno male più all’Occidente che alla Russia” e “la Russia ci sta guadagnando”, secondo le p… -