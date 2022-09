MotoGP, GP Thailandia: orari e programmazione TV (Di martedì 27 settembre 2022) Dal Giappone alla Thailandia il passo è breve per la MotoGP, sia per orari che per distanze geografiche. Per gli appassionati si prospetta un altro fine settimana da mattinieri, anche se meno estremo di quello che abbiamo visto a Motegi. Tra poco vedremo nel dettaglio quando c’è ogni sessione. La lotta mondiale nelle tre classi è ancora aperta, o quasi: insomma, è meglio non perdersi questo appuntamento! MotoGP, GP Thailandia: quali sono gli orari della TV? La MotoGP riparte dai 18 punti che separano Pecco Bagnaia dal leader Fabio Quartararo. In Giappone, il torinese ha commesso un errore grave, ma il francese non ha allungato di molto. A Buriram, dove si ritorna per la prima volta da tre anni, Bagnaia può ancora giocarsela anche se Fabio è più vicino a chiudere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 settembre 2022) Dal Giappone allail passo è breve per la, sia perche per distanze geografiche. Per gli appassionati si prospetta un altro fine settimana da mattinieri, anche se meno estremo di quello che abbiamo visto a Motegi. Tra poco vedremo nel dettaglio quando c’è ogni sessione. La lotta mondiale nelle tre classi è ancora aperta, o quasi: insomma, è meglio non perdersi questo appuntamento!, GP: quali sono glidella TV? Lariparte dai 18 punti che separano Pecco Bagnaia dal leader Fabio Quartararo. In Giappone, il torinese ha commesso un errore grave, ma il francese non ha allungato di molto. A Buriram, dove si ritorna per la prima volta da tre anni, Bagnaia può ancora giocarsela anche se Fabio è più vicino a chiudere ...

