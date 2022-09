La mamma di Meloni | “Togliere il reddito Serve ai 18enni per stare a casa a giocare ai videogame”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 27 settembre 2022) Non usa mezze misure ladi Giorgia. Anna Paratore, raggiunta da Repubblica, rilascia un’intervista infuocata in cui auspica subito l’abolizione deldi cittadinanza e l’introduzione di una misura che aiuti davvero disabili e categorie fragili. Ladi Giorgia: “Cancellare subito ildi cittadinanza” La Paratore liquida subito come “baggianate” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.