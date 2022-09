Elezioni 2022, Renzi: “Già mi chiedono di far cadere governo…” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il governo bisogna che almeno lo facciano!”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dopo le Elezioni politiche 2022 che hanno decretato il trionfo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare (e spero di essere smentito)”, scrive tra l’altro il leader di Iv che nella sua enews poi aggiunge: “La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla Cnn e lo dico a tutti i numerosi interlocutori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che midi faril governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il governo bisogna che almeno lo facciano!”. Lo scrive Matteo, leader di Italia Viva, dopo lepoliticheche hanno decretato il trionfo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare (e spero di essere smentito)”, scrive tra l’altro il leader di Iv che nella sua enews poi aggiunge: “La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla Cnn e lo dico a tutti i numerosi interlocutori ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - 2019libertas : RT @ErmannoKilgore: Infatti governa lei, e adesso ridiamo un po’ noi all’opposizione…basta che non cominci a fare la vittima e chiedere aiu… - AleGrigo1992 : RT @antipa_tia: Visto che il Magnifico Rettore non permette di commentare, da vero democratico qual è, spiego qua perché la sua è una scioc… -