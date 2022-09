Draghi al lavoro per passaggio consegne, in settimana la Nadef (Di martedì 27 settembre 2022) Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato al lavoro a Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell'insediamento del nuovo governo.Prima scadenza è l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l'approvazione è oggi, ma non è perentorio e infatti anche negli anni scorsi spesso non è stato rispettato. Il documento, come già annunciato da Draghi, conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, che sarà invece lasciato al nuovo governo. La Nadef dovrebbe comunque andare in Consiglio dei ministri questa settimana, mercoledì o giovedì, prima della partenza del premier per Alicante, dove il 30 settembre è in programma il summit Euromed.La settimana seguente, poi, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) Il giorno dopo la domenica elettorale il presidente del Consiglio Marioè tornato ala Palazzo Chigi, in vista dei prossimi appuntamenti prima dell'insediamento del nuovo governo.Prima scadenza è l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def. In teoria il termine per l'approvazione è oggi, ma non è perentorio e infatti anche negli anni scorsi spesso non è stato rispettato. Il documento, come già annunciato da, conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, che sarà invece lasciato al nuovo governo. Ladovrebbe comunque andare in Consiglio dei ministri questa, mercoledì o giovedì, prima della partenza del premier per Alicante, dove il 30 settembre è in programma il summit Euromed.Laseguente, poi, ...

