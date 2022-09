Dazn in espansione | c’è l’acquisto di Eleven Group

Leggi su zon

(Di martedì 27 settembre 2022)ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di, piattaforma di live streaming di eventi sportivi fondata nel 2015 dal presidente del Leeds United Andrea Radrizzani.opera in diversi paesi del mondo ed in Italia consente la visione della Serie C e della pallacanestro fino al 2025. L’operazione conferma l’interesse dinel consolidarsi a livello globale e portare la propria piattaforma in più mercati. Una volta completata l’acquisizione, la piattaforma diventerà il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio. Inoltre,integrerà le attività diin Italia, Giappone, Germania, Austria, Svizzera e Spagna, dove l’azienda si è già aggiudicata i diritti delle più importanti competizioni sportive nazionali. ...