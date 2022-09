Colpito dall'effetto flipper: Bossi dopo 35 anni fuori dal Parlamento. E Salvini: "Sia senatore a vita" (Di martedì 27 settembre 2022) Umberto Bossi non sarà un parlamentare della prossima legislatura: primo nel proporzionale a Varese per la Camera, dove la Lega non ha ottenuto seggi Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Umbertonon sarà un parlamentare della prossima legislatura: primo nel proporzionale a Varese per la Camera, dove la Lega non ha ottenuto seggi

