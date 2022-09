Can Yaman e Francesca Chillemi, intesa oltre il set? La confessione (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul magazine TV Sorrisi e Canzoni, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno parlato della nuova fiction che li vede come protagonisti, Viola come il mare. La serie prenderà il via da venerdì 30 settembre su Canale 5, per tenere compagnia agli italiani per sei puntate. oltre che soffermarsi sul lavoro, però, i due attori hanno raccontato anche come hanno trascorso il loro tempo libero tra una ripresa e l'altra. Entrambi non hanno potuto negare che tra loro sia nata una splendida intesa, che molti hanno travisato. Entrambi, infatti, ci hanno tenuto a precisare di nutrire una forte simpatia, tuttavia, non sono mai andati oltre. Can e Francesca svelano che rapporto hanno fuori dal set di Viola ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul magazine TV Sorrisi e Canzoni, Canhanno parlato della nuova fiction che li vede come protagonisti, Viola come il mare. La serie prenderà il via da venerdì 30tembre su Canale 5, per tenere compagnia agli italiani per sei puntate.che soffermarsi sul lavoro, però, i due attori hanno raccontato anche come hanno trascorso il loro tempo libero tra una ripresa e l'altra. Entrambi non hanno potuto negare che tra loro sia nata una splendida, che molti hanno travisato. Entrambi, infatti, ci hanno tenuto a precisare di nutrire una forte simpatia, tuttavia, non sono mai andati. Can esvelano che rapporto hanno fuori daldi Viola ...

