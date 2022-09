Xi Jinping al centro del Partito Ecco i delegati per il Congresso

(Di lunedì 26 settembre 2022) IlComunista Cinese (Ccp) ha reso pubblico l’elenco deiscelti per partecipare alche si terrà il 16 ottobre, una plenaria che avviene due volte ogni dieci anni, e ha confermato come il leader Xisia saldamente il fulcro dele dello stato. I 2.296che arrivano da tutto il Paese saranno chiamati a conferire a Xi un ruolo storico: dal 20°ne dovrà uscire con un terzo mandato che sottolineerà il suo marchio nella storia della Cina. Idevono ora essere approvati da un comitato per il. L’elenco, che comprende Xi e tutti i membri del Politburo, comprende anche scienziati, avvocati, operatori sanitari, stelle dello sport e personalità della cultura. Circa 620 ...

AttilaAzureRive : RT @hipsterdelcazzo: “Non ve l’ho mai detto sono il corrispondente dalla Cina per riza psicosomatica. Eh sì, Xi Jinping è stato destituito,… - hipsterdelcazzo : “Non ve l’ho mai detto sono il corrispondente dalla Cina per riza psicosomatica. Eh sì, Xi Jinping è stato destitui… -

In cinese: 2296 La traduzione esatta è: Sotto la forte guida del Comitato centrale del Partito con il compagno Xial, l'elezione dei delegati al 20° Congresso del Partito è stata ...Con ildi gravità della politica e dell'economia globale ora saldamente situato nell'indo - ... La Cina non appare più solo come "rivale sistemico" dell'Ue ma, sotto la guida di Xi, ha ..."L'ondata di rumors in Cina è diventata frenetica nelle ultime 48 ore, e nelle diverse versioni la sostanza è una: il presidente sarebbe stato rimosso con un colpo di stato" ..."L'ondata di rumors in Cina è diventata frenetica nelle ultime 48 ore, e nelle diverse versioni la sostanza è una: il presidente sarebbe stato rimosso con un colpo di stato" ...