Petrolio: in calo a New York, - 2,8% a 76,53 dollari (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,8% a 76,53 dollari al barile. A pesare sono i timori di una recessione. . 26 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono il 2,8% a 76,53al barile. A pesare sono i timori di una recessione. . 26 settembre 2022

i_conti_ : #Petrolio ancora in calo. Il prezzo del Brent è sceso sotto gli 85 dollari al barile. - fisco24_info : Petrolio: in calo a New York, -2,8% a 76,53 dollari: Quotazioni scendono con timori recessione - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue positiva, in calo gas e petrolio - Pietroross : RT @lucianocapone: A settembre si prevede -30% di export di carbone russo in India, per effetto di sanzioni e problemi logistici. È un indi… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Prezzi guerra: in calo petrolio e gas. In flessione anche metalli e grano #ANSA -