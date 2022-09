Nardi-Leshem in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Tel Aviv 2022

(Di lunedì 26 settembre 2022) Lucase la vedrà contro Edannel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Tel(cemento indoor). Il pesarese arriva dal successo in due set contro il russo Andrey Chepelev. L’israeliano, entrato nel draw cadetto grazie ad una wild card, ha sbarrato la strada all’altro azzurro Lorenzo Giustino. L’italiano partirà ampiamente favorito in questo match. L’obiettivo è disputare per la terza volta in carriera un tabellone principale sul circuito maggiore. Quest’anno, infatti, ci è già riuscito agli Internazionali d’Italia e ad Amburgo. In entrambe le occasioni, però, non è riuscito a superare il primo turno.è in un buon momento di forma. Una manciata di giorni fa, infatti, si è portato a casa il ricco Challenger di Maiorca (cemento outdoor). Successivamente ...

