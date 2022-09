Il referendum di Putin. (Di lunedì 26 settembre 2022) di Antonello Laiso. Quelle elezioni referendum di Putin, ovvero di annettere alcune regioni alla Russia oltre che un’offesa al mondo intero ovvero che nessuno avrebbe creduto, sono una violenza e una grave violazione di diritti per il popolo costretto teatralmente a votare. Quelle immagini shock ci mostrano se ce’ ne fosse stato bisogno in che Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 settembre 2022) di Antonello Laiso. Quelle elezionidi, ovvero di annettere alcune regioni alla Russia oltre che un’offesa al mondo intero ovvero che nessuno avrebbe creduto, sono una violenza e una grave violazione di diritti per il popolo costretto teatralmente a votare. Quelle immagini shock ci mostrano se ce’ ne fosse stato bisogno in che

martaottaviani : Non so come fare a dirvelo, ma quando si vota la gente viene portata a forza al seggio anche in #Turchia. Con buona… - ilriformista : 'Putin è in difficoltà: chiamare 300mila riservisti equivale ad ammettere che l'operazione militare speciale è stat… - PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - freeskipperIT : Il referendum di Putin. - warsteiner_SF : RT @GianniVernetti: Di nuovo su @RaiTre da Mosca, un vergognoso Marc Innaro che rilancia la propaganda di Putin, parlando di grande affluen… -