Hanno perso i «Draghiani» | non Draghi

Non si può analizzare il risultato del voto di ieri senza tenere in considerazione il fattore «Draghi». Troppo importante, troppo ingombrante la figura del premier si è sempre detto, apprezzato come pochi altri nella storia della Repubblica, per non capire in che maniera abbia lasciato il suo marchio su queste elezioni. Ed una cosa va detta subito: gli elettori Hanno premiato i due partiti che più di tutti sono stati contro l'ex Presidente del Consiglio. Il primo è Fratelli d'Italia, unico nell'arco parlamentare ad essere sempre stato all'opposizione. Il secondo è il Movimento 5 Stelle, cioè il partito che ha fatto cadere il governo. A questo va aggiunto che i partiti che si erano aggrappati all'Agenda Draghi come mantra della loro proposta politica sono andati così-così. Il Pd ha preso una bastonata di quelle che resteranno nei libri ...

