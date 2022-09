Cessione Sampdoria | Di Silvio | «Questo è il momento di agire»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Avanti tutta per ladella: Francesco diha parlato della possibile vendita del club «Penso che abbiamo già detto tutto. Ora bisogna soloe finire di lavorare da entrambe le parti». Con queste dichiarazioni Francesco Diè tornato a parlare delladella: il produttore cinematografico starebbe facendo da intermediario per Khalid Faleh Al-Thani, membro della famiglia reale del Qatar interessata al club ligure. Lo sceicco ha già presentato un’offerta al trustee Gianluca Vidal, che in questi giorni sta aspettando le garanzie bancarie per poter avanzare ladella società genovese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

