Cellularline | cda su opa Esprinet | corrispettivo offerto non congruo

E-Duesse

Il prezzo dell'opa suproposto da Esprinet non è congruo secondo il consiglio di amministrazione di. Lo si legge in una nota delche ritiene la proposta non adeguata perché non valorizza l'andamento recente della società e le sue prospettive di crescita. "Il Consiglio di ...: Opa totalitaria di Esprinet al prezzo di 3.75 euro per ciascuna azione. L'operazione ... L'operazione si concluderà il 25 ottobre Aumento di capitale - - -Doxee; EdiliziAcrobatica; ... Suona la campana (a morto) per l'Opa Cellularline - E-DUESSE.IT Milano, 26 set. (askanews) - Il prezzo dell'opa su Cellularline proposto da Esprinet non è congruo secondo il consiglio di amministrazione ...Il CdA di Cellularline che era rimasto molto silenzioso fino a oggi si è pronunciato chiaramente contro l'Opa di Esprinet ...