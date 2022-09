Casini: “Serie A scelta da Uefa per definire strategia sostenibile su ambiente e diritti umani” (Di lunedì 26 settembre 2022) “La Serie A è prima Lega calcistica scelta dalla Uefa per realizzare un progetto pilota finalizzato alla definizione di una chiara strategia di sostenibilità entro la stagione 2023/2024, declinata su 11 tematiche: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e diritti, economia circolare, tutela del clima, sostenibilità degli eventi e sostenibilità delle infrastrutture”. Questo si legge sulla nota diffusa da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. Il progetto porterà allo sviluppo di strategie in ognuna delle aree tematiche individuate, e rientra nella strategia di sostenibilità calcistica 2030 elaborata ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “LaA è prima Lega calcisticadallaper realizzare un progetto pilota finalizzato alla definizione di una chiaradi sostenibilità entro la stagione 2023/2024, declinata su 11 tematiche: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e, economia circolare, tutela del clima, sostenibilità degli eventi e sostenibilità delle infrastrutture”. Questo si legge sulla nota diffusa da Lorenzo, presidente della LegaA. Il progetto porterà allo sviluppo di strategie in ognuna delle aree tematiche individuate, e rientra nelladi sostenibilità calcistica 2030 elaborata ...

