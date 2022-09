Aurora Ramazzotti a un passo dal tracollo | profonda vergogna dopo lo shock | “Un’ubriacona!”

Leggi su ck12

(Di lunedì 26 settembre 2022)cela un evento traumatico nel suo passato: adolescenza turbolenta per la giovane figlia d’arte.(fonte instagram)Da pochi giorni una succosa indiscrezione ha invaso il web: si chiacchiera molto, infatti, circa la presunta gravidanza della figlia d’arte. In un tornado mediatico di rumors, conferme e smentite da parte dei tabloid,ha scelto di volare a Siviglia in occasione di un concerto del padre, Eros. La giovane ex “Iena” ha ignorato le numerose illazioni della rete, scegliendo per un po’ la privacy e l’anonimato assieme al fidanzato Goffredo Cerza. Lo scoop sarebbe stato lanciato dalla testata “Chi”, diretta dall’onnipresente Alfonso Signorini, che ha in ...