"A chi sono andati i voti del centrosinistra". Ghisleri svela i numeri della disfatta dem

A chi sono andati i voti del centrosinistra? Alessandra Ghisleri è stata ospite della puntata di "Stasera Italia" in onda il 26 settembre su Rete4. La direttrice di Euromedia Research delinea i meccanismi e i flussi elettorali alla base della disfatta dem. "Nel 2014 il centrosinistra poteva contare su 11 milioni di voti - ha spiegato Ghisleri - Poi ha cominciato a perdere consenso. Nel 2018 erano già 8 milioni e oggi sono diventati 7 milioni. Insomma hanno perso ben un milione di voti. I flussi elettorali del Pd sono andati al M5s, al partito di Calenda e a tutti gli altri piccoli che hanno rubato voti al

